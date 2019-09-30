Мадуро прокомментировал инициативу об импичменте Трампа

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что инициатива об импичменте американского лидера Дональда Трампа не повлияет на отношения между США и Венесуэлой.
Мадуро прокомментировал инициативу об импичменте Трампа
  • Reuters

«Что изменится из-за импичмента? Ничего», — цитирует ТАСС Мадуро.

Президент Венесуэлы отметил, что изменений не будет, так как США «решили не допускать независимости стран в регионе».

Мадуро также заявил, что американский президент неоднократно добивался от лидеров других стран, чтобы они поддержали его критику Венесуэлы.

«Он обзванивает их и угрожает отменой финансовой помощи» — добавил венесуэльский лидер.

Ранее Мадуро заявил о том, что США готовят вмешательство в парламентские выборы 2020 года в Венесуэле.

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