Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил в интервью телеканалу «Россия 24» о готовности к переговорам с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«Конечно же, да», — ответил Мадуро на соответствующий вопрос.

По его словам, если бы однажды Трамп «решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы», он был бы «готов начать процесс переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении».

Мадуро отметил, что, по его мнению, «Трампа подвели в пагубной политике, которая провалилась».

Президент Венесуэлы подчеркнул, что «пришло время перестать причинять Венесуэле вред».

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала правительство США начать восстановление диалога между двумя странами.