Вице-президент Венесуэлы призвала США к диалогу

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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала правительство США начать восстановление диалога между двумя странами.
Вице-президент Венесуэлы призвала США к диалогу
  • Reuters

«Единственное, что мы ожидаем от правительства США, это проявить здравый смысл, восстановить дипломатические каналы и диалог с правительством Николаса Мадуро, другого пути нет», — заявила Родригес в эфире VTV.

По её словам, после провала планов Вашингтона по свержению законного правительства Венесуэлы для американских властей «остался один путь — диалог и дипломатические переговоры».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что страна ведёт переговоры с представителями Венесуэлы на очень высоком уровне.

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