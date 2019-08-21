Трамп заявил, что США ведут переговоры с представителями Венесуэлы
«Мы разговариваем с представителями на различных уровнях», — сказал Трамп.
Отвечая на вопрос о поддержании США контактов с окружением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американский лидер отметил, что не хочет говорить с кем именно контактирует Вашингтон.
Он также добавил, что речь идёт о представителях «на очень высоком уровне».
Ранее власти Бразилии запретили въезд в страну высокопоставленным чиновникам из Венесуэлы, чья деятельность противоречит принципам Конституции страны.