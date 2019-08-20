Бразилия ограничила въезд высокопоставленным венесуэльским чиновникам
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«Это постановление устанавливает правило, запрещающее въезд в страну высокопоставленным чиновникам венесуэльского режима, которые своими действиями противоречат принципам и целям федеральной Конституции (Бразилии. — RT), нарушая демократию, достоинство и права человека», — цитирует РИА Новости декрет бразильских властей.
Уточняется, что постановление вступает в силу с 20 августа.
Кроме того, МИД Бразилии подготовит список с именами людей, которым будет ограничен въезд на территорию страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.