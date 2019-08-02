Трамп заявил, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы

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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg.

Отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он вопрос введения «блокады или изоляции» в отношении Боливарианской Республики, Трамп сказал: «Да, я рассматриваю».

Ранее президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару на полях саммита G20 в Осаке обсудили возможные меры против стран, оказывающих экономическую поддержку венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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