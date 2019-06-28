Трамп и Болсонару обсудили меры против поддерживающих Мадуро стран
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Об этом сообщает Ultimahora со ссылкой на пресс-секретаря Болсонару Отавиу Регу Барруса.
По его словам, лидеры двух стран обсудили «меры, направленные на то, чтобы покончить с экономической поддержкой режима Мадуро» со стороны третьих стран для «достижения демократического разрешения» кризиса в Венесуэле.
При этом пресс-секретарь бразильского лидера отказался уточнять, будут ли данные меры введены в виде санкций в отношении таких стран.
Ранее Трамп обсудил ситуацию в Боливарианской республике в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии.