Трамп и Болсонару обсудили меры против поддерживающих Мадуро стран

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Лидеры США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару на полях саммита G20 в Осаке обсудили возможные меры против стран, оказывающих экономическую поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Трамп и Болсонару обсудили меры против поддерживающих Мадуро стран
  • Reuters

Об этом сообщает Ultimahora со ссылкой на пресс-секретаря Болсонару Отавиу Регу Барруса.

По его словам, лидеры двух стран обсудили «меры, направленные на то, чтобы покончить с экономической поддержкой режима Мадуро» со стороны третьих стран для «достижения демократического разрешения» кризиса в Венесуэле.

При этом пресс-секретарь бразильского лидера отказался уточнять, будут ли данные меры введены в виде санкций в отношении таких стран.

Ранее Трамп обсудил ситуацию в Боливарианской республике в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии.

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