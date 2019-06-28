В Кремле оценили переговоры Путина и Трампа на G20

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были насыщенными.

«Достаточно насыщенная по затронутым вопросам (встреча. — RT)... Конечно, ограниченность по времени не позволила углублённо обменяться мнениями по тем темам, которые были затронуты... Говорили и об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран», — сказал Песков.

Ранее в Белом доме заявили, что президенты России и США обсудили в ходе встречи ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.