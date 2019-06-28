Мадуро заявил о планах продолжить диалог в Норвегии по Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил в эфире государственного телевидения, что переговоры властей и оппозиции страны в Венесуэле продолжаться.

«Да, диалог будет продолжаться, и мы продвинемся для достижения поддающихся проверке и исполнимых договоров о мире в Венесуэле, но также должна быть справедливость», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он также сообщил, что в ближайшее время министр связи и информации Хорхе Родригес должен представить информацию о результатах переговоров с оппозицией в Норвегии.

В конце мая Мадуро выразил благодарность правительству Норвегии за усилия, направленные на успешное проведение второй встречи между властями и оппозицией Венесуэлы.