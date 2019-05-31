Мадуро оценил переговоры властей и венесуэльской оппозиции в Осло

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в своём микроблоге Twitter оценил переговоры властей страны с венесуэльской оппозицией в Норвегии.

«После нескольких месяцев тайных переговоров для возвращения на путь диалога мы добились очень позитивных результатов. Мы настроены оптимистично, потому что мы верим в диалог, гармонию и мир», — написал Мадуро.

Ранее Мадуро выразил благодарность правительству Норвегии за усилия, направленные на успешное проведение второй встречи между властями и оппозицией Венесуэлы, он также рассказал, что власти страны «тайно вели переговоры уже два или три месяца» с оппозицией.

В МИД Норвегии также сообщили об итогах переговоров представителей Мадуро и главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.

Отмечалось, что стороны «показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает политические, экономические и выборные вопросы».