В Норвегии рассказали о переговорах сторонников Мадуро и Гуаидо в Осло

В Министерстве иностранных дел Норвегии рассказали об итогах переговоров представителей президента Венесуэлы Николаса Мадуро и главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.

«Стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает политические, экономические и выборные вопросы», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

Тем не менее Норвегия призвала стороны проявить «максимальную осторожность» в комментариях и публичной оценке переговоров.

Глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде также поблагодарила представителей власти и оппозиции Венесуэлы за их стремление к достижению мира в стране.

Ранее Мадуро выразил надежду на демократичное и мирное разрешение ситуации в Венесуэле по итогам переговоров с оппозицией.

В Москве также одобрили продолжение контактов сторонников власти и оппозиции Венесуэлы.