МИД Норвегии анонсировал встречу представителей Мадуро и Гуаидо в Осло

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Представители лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо приняли решение провести переговоры в Осло на следующей неделе. Об этом сообщил МИД Норвегии.

«Мы объявляем, что представители основных политических сил в Венесуэле приняли решение вернуться в Осло на следующей неделе для продолжения процесса (диалога. — RT) при содействии Норвегии», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте норвежского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде подчеркнула, что страна поддерживает усилия сторон найти решение кризиса в Венесуэле.

17 мая Гуаидо опроверг сообщения о ведении переговоров с венесуэльскими властями в Норвегии.

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