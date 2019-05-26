МИД Норвегии анонсировал встречу представителей Мадуро и Гуаидо в Осло

Представители лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо приняли решение провести переговоры в Осло на следующей неделе. Об этом сообщил МИД Норвегии.

«Мы объявляем, что представители основных политических сил в Венесуэле приняли решение вернуться в Осло на следующей неделе для продолжения процесса (диалога. — RT) при содействии Норвегии», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте норвежского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде подчеркнула, что страна поддерживает усилия сторон найти решение кризиса в Венесуэле.

17 мая Гуаидо опроверг сообщения о ведении переговоров с венесуэльскими властями в Норвегии.