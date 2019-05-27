Гуаидо оценил инициативы Норвегии по урегулированию кризиса в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция участвует в посреднических усилиях властей Норвегии по урегулированию кризиса в стране, а не ведёт переговоры с правительством президента Николаса Мадуро. Об этом заявил глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики.

«Это приглашение к участию в посреднической деятельности со стороны Норвегии. Другими словами, это не переговоры и не диалог», — цитирует его El Nacional.

По мнению Гуаидо, эти встречи должны привести к смене правительства и проведению выборов в Венесуэле.

Ранее МИД Норвегии объявил о встрече представителей Мадуро и Гуаидо в Осло для переговоров по разрешению кризиса в стране.

В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.