МИД: Россия приветствует продолжение контактов властей и оппозиции Венесуэлы
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Россия призвала все вовлечённые в венесуэльскую ситуацию страны поддержать начало политического процесса путём переговоров основных сил этой страны, не навязывая ультимативные требования к руководству Венесуэлы.
«Со своей стороны готовы оказать такому диалогу необходимое содействие, если оно будет востребовано участниками. При этом подтверждаем категорическое неприятие любых идей, допускающих возможность силового вмешательства извне в дела этой дружественной страны», — сообщили в МИД.
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро подтвердил готовность провести переговоры с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.
В свою очередь, Гуаидо заявил, что венесуэльская оппозиция участвует в посреднических усилиях властей Норвегии по урегулированию кризиса в стране, а не ведёт переговоры с правительством Мадуро.