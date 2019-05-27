МИД: Россия приветствует продолжение контактов властей и оппозиции Венесуэлы

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В МИД России сообщили, что Москва приветствует объявление о продолжении контактов представителей власти и оппозиции Венесуэлы, которые проходят в Осло при «добрых услугах» Норвегии.
МИД: Россия приветствует продолжение контактов властей и оппозиции Венесуэлы
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Россия призвала все вовлечённые в венесуэльскую ситуацию страны поддержать начало политического процесса путём переговоров основных сил этой страны, не навязывая ультимативные требования к руководству Венесуэлы.

«Со своей стороны готовы оказать такому диалогу необходимое содействие, если оно будет востребовано участниками. При этом подтверждаем категорическое неприятие любых идей, допускающих возможность силового вмешательства извне в дела этой дружественной страны», — сообщили в МИД.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро подтвердил готовность провести переговоры с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.

В свою очередь, Гуаидо заявил, что венесуэльская оппозиция участвует в посреднических усилиях властей Норвегии по урегулированию кризиса в стране, а не ведёт переговоры с правительством Мадуро

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