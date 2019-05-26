Мадуро подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Осло

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность провести переговоры с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.

«Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованием всеобъемлющей повестки дня и продвижением вперёд к достижению соглашений», — написал президент Боливарианской Республики в своём микроблоге в Twitter.

Мадуро также выразил благодарность правительству Норвегии за содействие в установлении мира и стабильности в Венесуэле.

Ранее МИД Норвегии объявил о встрече представителей Мадуро и Гуаидо в Осло для переговоров по решению кризиса в стране.