Мадуро подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Осло

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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность провести переговоры с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.

«Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованием всеобъемлющей повестки дня и продвижением вперёд к достижению соглашений», — написал президент Боливарианской Республики в своём микроблоге в Twitter.

Мадуро также выразил благодарность правительству Норвегии за содействие в установлении мира и стабильности в Венесуэле.

Ранее МИД Норвегии объявил о встрече представителей Мадуро и Гуаидо в Осло для переговоров по решению кризиса в стране.

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