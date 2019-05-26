Госдеп призвал обсудить отставку Мадуро во время переговоров в Осло

США призывают представителей власти и оппозиции Венесуэлы в ходе предстоящих переговоров в Осло обсудить условия отставки действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Госдепартамента США.

«Как мы неоднократно заявляли, мы считаем, что единственное, о чём можно вести переговоры с Николасом Мадуро, — это условия его ухода. Мы надеемся, что переговоры в Осло сосредоточатся на этой задаче», — заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус.

В Госдепартаменте подчеркнули, что США выступают за проведение «свободных выборов» в Венесуэле, которые невозможны в условиях «тирании».

Кроме того, США призвали венесуэльские власти освободить 800 политических заключённых.

Ранее в Осло объявили о встрече представителей Мадуро и Гуаидо для переговоров на следующей неделе.