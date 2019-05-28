Мадуро заявил о вере в возможность мирного разрешения ситуации в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро верит, что власти страны смогут в ходе переговоров с оппозицией в Осло найти способ мирно разрешить ситуацию в Венесуэле.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Мадуро, которое транслировалось в Twitter.

«Сегодня в Норвегии находится наша делегация во главе с вице-президентом страны Хорхе Родригесом, его сопровождают губернатор Эктор Родригес и глава МИД Хорхе Арреаса… Мы верим, что сможем найти демократичное и мирное решение конфликта в Венесуэле», — сказал он.

Ранее Мадуро подтвердил готовность провести переговоры с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.

26 мая МИД Норвегии объявил о встрече представителей Мадуро и Гуаидо в Осло для переговоров по разрешению кризиса в стране.

В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.