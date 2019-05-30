Мадуро рассказал о тайных переговорах властей с венесуэльской оппозицией

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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией. Соответствующее заявление приводит пресс-служба главы государства.

«Сегодня, 29 мая, закончился второй день диалога с оппозицией в Норвегии», — цитирует РИА Новости Мадуро.

По его словам, в переговорах участвовали министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса и губернатор штата Миранда Эктор Родригес.

«Наш путь — это диалог, уважение конституции, мир, демократия, развитие и решение проблем», — подчеркнул венесуэльский лидер.

Он также сообщил, что власти Венесуэлы «тайно вели переговоры уже два или три месяца» с оппозицией.

Ранее в МИД Норвегии рассказали об итогах переговоров представителей Мадуро и главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.

Отмечалось, что стороны «показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает политические, экономические и выборные вопросы».

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