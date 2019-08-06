Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США

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Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я пришёл к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро», — отметил Трамп в письме, которое направлено руководству конгресса США.

В соответствии с указом, под блокировку активов попадают Центробанк Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA.

Ранее Трамп утвердительно ответил на вопрос о возможности «блокады или изоляции» Венесуэлы со стороны Вашингтона.

В МИД России отметили, что заявления американского лидера отражают настрой США оказывать давление на правительство, которое проводит неугодный Вашингтону курс.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность прямой военной агрессии в отношении Венесуэлы.

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