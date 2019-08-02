В МИД России прокомментировали возможность блокады Венесуэлы
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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Эти заявления отражают настрой США оказывать давление на правительство, которое проводит независимый курс, в силу тех или иных причин неугодный Вашингтону», — сказал он ТАСС.
По словам Рябкова, такие угрозы не влияют «на нашу решимость добиваться уважения всеми членами международного сообщества суверенитета государств».
Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы.
В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.