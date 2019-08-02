В МИД России прокомментировали возможность блокады Венесуэлы

Короткая ссылка
Москва не изменит свою позицию относительно Венесуэлы, несмотря на то что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность блокады Каракаса.
В МИД России прокомментировали возможность блокады Венесуэлы
  • © Konstantin Kokoshkin/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Эти заявления отражают настрой США оказывать давление на правительство, которое проводит независимый курс, в силу тех или иных причин неугодный Вашингтону», — сказал он ТАСС.

По словам Рябкова, такие угрозы не влияют «на нашу решимость добиваться уважения всеми членами международного сообщества суверенитета государств».

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить