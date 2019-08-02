В МИД России прокомментировали возможность блокады Венесуэлы

Москва не изменит свою позицию относительно Венесуэлы, несмотря на то что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность блокады Каракаса.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Эти заявления отражают настрой США оказывать давление на правительство, которое проводит независимый курс, в силу тех или иных причин неугодный Вашингтону», — сказал он ТАСС.

По словам Рябкова, такие угрозы не влияют «на нашу решимость добиваться уважения всеми членами международного сообщества суверенитета государств».

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.