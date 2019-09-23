Мадуро заявил о планах США саботировать выборы в Венесуэле
- Reuters
«Я могу сказать наперёд, уже сейчас, в сентябре, что у нас уже есть информация, что экстремистское правительство Дональда Трампа с его нетрадиционной войной против Венесуэлы намерено действовать против парламентских выборов в следующем году, чтобы саботировать их», — заявил лидер телеканалу «Россия 24».
Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала правительство США начать восстановление диалога между двумя странами.
18 сентября Госдепартамент призвал Мадуро к переговорам с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо.