Мадуро заявил о планах США саботировать выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США готовят вмешательство в парламентские выборы, которые пройдут в 2020 году в Боливарианской Республике.

«Я могу сказать наперёд, уже сейчас, в сентябре, что у нас уже есть информация, что экстремистское правительство Дональда Трампа с его нетрадиционной войной против Венесуэлы намерено действовать против парламентских выборов в следующем году, чтобы саботировать их», — заявил лидер телеканалу «Россия 24».

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала правительство США начать восстановление диалога между двумя странами.

18 сентября Госдепартамент призвал Мадуро к переговорам с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо.