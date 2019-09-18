В Госдепе призвали Мадуро к переговорам с Гуаидо

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Госдепартамент США заявил, что «любые серьёзные переговоры» по Венесуэле должны вестись президентом республики Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, объявившим себя временным главой государства. 

В сообщении Госдепа говорится, что США продолжают поддерживать «законного временного президента» Венесуэлы Гуаидо.

«Любые серьезные переговоры должны вестись между бывшим режимом и временным президентом Гуайдо. Как мы неоднократно говорили, санкции США не будут отменены, пока Мадуро не уйдёт», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Также в Вашингтоне заявили, что США и их союзники активировали Межамериканский договор о взаимной помощи («пакт Рио») в связи с ситуацией в Венесуэле.

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