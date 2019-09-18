США и их союзники активировали «пакт Рио» из-за ситуации в Венесуэле
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
«Соединённые Штаты и наши партнеры прибегают к Межамериканскому договору о взаимной помощи («пакту Рио»), который сделает возможными дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, создаваемой бывшим режимом Николаса Мадуро для венесуэльского народа и региона», — сообщили в Госдепе.
В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что США и их союзники планируют обсудить политические и экономические меры против Венесуэлы.
Ранее Вашингтон добавил в санкционные списки по Венесуэле трёх физических лиц и 16 компаний.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил попытки США изменить политический ландшафт Латинской Америки.