США и их союзники активировали «пакт Рио» из-за ситуации в Венесуэле

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Соединённые Штаты и их союзники в Латинской Америке приняли решение об активации договора о взаимной помощи, в том числе в сфере обороны, известного как «пакт Рио», из-за ситуации в Венесуэле.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

«Соединённые Штаты и наши партнеры прибегают к Межамериканскому договору о взаимной помощи («пакту Рио»), который сделает возможными дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, создаваемой бывшим режимом Николаса Мадуро для венесуэльского народа и региона», — сообщили в Госдепе.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что США и их союзники планируют обсудить политические и экономические меры против Венесуэлы. 

Ранее Вашингтон добавил в санкционные списки по Венесуэле трёх физических лиц и 16 компаний.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил попытки США изменить политический ландшафт Латинской Америки.

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