Лавров осудил попытки США изменить политический ландшафт Южной Америки

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США пытаются переформатировать политический ландшафт Латинской Америки под себя, присвоив себе право применять силу там, где заблагорассудится. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров осудил попытки США изменить политический ландшафт Южной Америки
  • Reuters

«Глубокую озабоченность вызывают попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки под себя — в духе возрождённой Доктрины Монро, — сказал глава МИД в интервью Национальному институту информации Суринама.

По словам министра, сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна находится под серьёзным давлением.

«Россия последовательно выступает за политически единую и экономически устойчивую Латинскую Америку — только при этом условии регион сможет утвердиться в качестве одной из опор многополярного мироустройства», — подчеркнул Лавров.

В марте Лавров прокомментировал слова экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о Доктрине Монро в отношении Венесуэлы.

Тогда министр отметил, что политик упомянул применимость доктрины к Венесуэле, но оскорбил всю Латинскую Америку.

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