Лавров осудил попытки США изменить политический ландшафт Южной Америки
- Reuters
«Глубокую озабоченность вызывают попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки под себя — в духе возрождённой Доктрины Монро, — сказал глава МИД в интервью Национальному институту информации Суринама.
По словам министра, сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна находится под серьёзным давлением.
«Россия последовательно выступает за политически единую и экономически устойчивую Латинскую Америку — только при этом условии регион сможет утвердиться в качестве одной из опор многополярного мироустройства», — подчеркнул Лавров.
В марте Лавров прокомментировал слова экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о Доктрине Монро в отношении Венесуэлы.
Тогда министр отметил, что политик упомянул применимость доктрины к Венесуэле, но оскорбил всю Латинскую Америку.