В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине

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Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.

«В соответствии с расследованием в рамках импичмента, проводимым палатой представителей, мы запрашиваем у вас предоставление документов в срок до 15 октября 2019 года», — указано в письме, направленном Пенсу.

В сообщении говорится, что комитеты изучают, в какой степени президент США Дональд Трамп «подставил под угрозу национальную безопасность страны, заставляя Украину вмешиваться в выборы 2020 года и удерживая помощь» Киеву.

Ранее Трамп заявил о намерении направить в палату представителей письмо с требованием провести голосование по вопросу, касающемуся процедуры импичмента.

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