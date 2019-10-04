В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
«В соответствии с расследованием в рамках импичмента, проводимым палатой представителей, мы запрашиваем у вас предоставление документов в срок до 15 октября 2019 года», — указано в письме, направленном Пенсу.
В сообщении говорится, что комитеты изучают, в какой степени президент США Дональд Трамп «подставил под угрозу национальную безопасность страны, заставляя Украину вмешиваться в выборы 2020 года и удерживая помощь» Киеву.
Ранее Трамп заявил о намерении направить в палату представителей письмо с требованием провести голосование по вопросу, касающемуся процедуры импичмента.