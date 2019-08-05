Поправка при стрельбе: демократы предлагают ограничить право на владение оружием после массовых убийств в Техасе и Огайо

Кандидаты в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс и Камала Харрис предложили конгрессменам принять законы, ограничивающие свободную продажу оружия. Такие заявления были сделаны после двух случаев массовой стрельбы в штатах Техас и Огайо, которые привели к гибели 29 человек. Однако эксперты считают, что в ближайшее время власти не пойдут на такие меры. По их мнению, решающим препятствием станет не столько деятельность влиятельных лоббистов, сколько исторически сложившаяся традиция: вторая поправка к Конституции гарантирует американцам право на ношение оружия. При этом аналитики не исключают, что на уровне отдельных штатов ограничительные меры будут приняты.

Кандидаты в президенты от Демократической партии США Берни Сандерс и Камала Харрис выступили за принятие законов, ограничивающих оборот огнестрельного оружия, после очередных случаев массовых расстрелов в стране. Оба политика заявили, что в случае победы на выборах главы государства они выступят с такого рода инициативами.

При этом Сандерс обрушился с критикой на Дональда Трампа и Республиканскую партию. Кандидат от демократов назвал массовые расстрелы проявлением «внутреннего терроризма». Со всеми этими явлениями Трамп, по мнению политика, не борется или борется недостаточно. Напротив, благодаря заявлениям и действиям главы государства в стране получила распространение «опасная укореняющаяся культура фанатизма», считает он.

«Господин президент, прекратите свою расистскую, ненавистническую и антииммигрантскую риторику. Язык, на котором вы говорите, создаёт атмосферу, поощряющую воинствующих экстремистов», — отметил Сандерс в своём Twitter, обращаясь к Трампу.

По мнению политика, республиканцы, используя свой контроль над сенатом конгресса США, действуют в угоду влиятельному оружейному лоббисту, Национальной стрелковой ассоциации, и поэтому не могут эффективно бороться с массовыми расстрелами.

«Всякий раз, когда происходит трагедия, сенат трепещет перед могуществом Национальной стрелковой ассоциации и бездействует. Дальше так нельзя. Нам нужен такой президент и такой конгресс, которые прислушивались бы к мнению американцев, а не к идеологии экстремистcкой организации правого толка. Мы должны принять разумное законодательство о безопасности огнестрельного оружия», — написал Сандерс в своём Twitter.

After every tragedy the Senate, intimidated by the NRA’s power, does nothing. This must change.



We need a president and congress that listen to Americans, not the ideology of a right-wing extremist organization.



We must pass common sense gun safety legislation. 2/ — Bernie Sanders (@BernieSanders) 4 августа 2019 г.

Харрис также выступила за изменение законодательства в области оборота оружия. В интервью телеканалу MSNBS она призвала конгресс принять соответствующие меры.

«Мы не должны жить в страхе, опасаясь массовых расстрелов. Конгресс обязан проявить смелость и принять разумное законодательство о безопасности огнестрельного оружия. Если там ничего не предпримут, то действовать буду я», — подчеркнула она.

Напомним, что в США за сутки произошли два массовых расстрела граждан. 3 августа в супермаркете города Эль-Пасо (штат Техас) были убиты 20 человек. Сотрудники органов правопорядка задержали подозреваемого в этом преступлении Патрика Крузиуса. До нападения он опубликовал в сети манифест, где выразил солидарность с Брентоном Таррантом, который в марте этого года убил свыше 50 человек в мечетях Новой Зеландии.

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В ночь на 4 августа произошло второе аналогичное преступление. В городе Дейтоне (штат Огайо) преступник открыл стрельбу возле одного из баров. В результате были убиты десять человек, в том числе сам стрелявший, которого ликвидировала полиция при попытке задержания.

Нереалистичное предложение

Идея Харрис и Сандерса ограничить продажу оружия в законодательном порядке не будет реализована на практике, считают эксперты.

Так, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин подчеркнул, что сейчас в Демократической партии идут праймериз, в ходе которых развернулась ожесточённая борьба за право стать кандидатом на президентских выборах 2020 года.

«В этих условиях звучат громкие заявления о том, что хочет сделать в случае прихода к власти тот или иной кандидат, без уточнений, как, собственно, он это собирается реализовать. Не стоит забывать, что право владения и ношения оружия гарантирует вторая поправка к Конституции США», — сказал эксперт.

По его словам, «Харрис и Сандерс должны добиться отмены конституционной поправки, чего в истории страны ещё не было, или принять новую поправку, что также очень сложно, если не сказать невозможно».

Полиция на месте стрельбы в Эль-Пасо

Reuters

© Jose Luis Gonzalez

Домрин считает популистскими и имеющими ярко выраженный предвыборный характер заявления обоих политиков о необходимости принятия закона по ограничению оборота оружия.

Как отмечает аналитик, Сандерс и Харрис представляют левое крыло Демпартии. Среди сторонников этого идейного течения предложения ограничить оборот оружия достаточно популярны, однако это не значит, что их поддерживают в американском обществе.

При этом стоит заметить, что один из фаворитов избирательной кампании Джозеф Байден, представляющий либеральное крыло Демпартии, не поддержал идею Сандерса и Харрис. По сообщению американских СМИ, в своих комментариях по поводу трагедии в Эль-Пасо и Дейтоне он осудил преступников, призвал власти к решительным действиям, но не выступил за принятие какого-либо закона, касающегося оборота оружия. Реакция Трампа была такой же.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT отмечает, что с предложениями по изменению оружейного законодательства выступал ещё экс-президент Барак Обама.

«У Обамы ничего не получилось, и у другого президента-демократа не получится. В ближайшей перспективе сомнительно ожидать принятия федерального закона, касающегося ограничения права на владение оружием. Но это не значит, что на уровне каких-то штатов не могут быть приняты такого рода законы», — сказал Синельников-Оришак.

«Привыкли жить с оружием»

Владение огнестрельным оружием и его хранение — это уже часть американской культуры, поэтому жителям США от неё непросто отказаться, отмечает Домрин.

«Объяснять чьим-то лоббизмом отсутствие закона, к принятию которого призывают Харрис и Сандерс, — значит упрощать ситуацию. Американцы привыкли жить с оружием на протяжении столетий. Сотни лет просто так не перечеркнёшь», — говорит эксперт.

Мужчина с винтовкой на ежегодной выставке оружия

Reuters

© Lucas Jackson

Кроме того, у сторонников ограничения конституционного права на оружие нет бесспорных, убедительных для большинства американцев аргументов, полагает Домрин.

«Республиканцы напоминают демократам, что убивает не оружие — убивают люди. Американцев в тысячу раз больше погибает на дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий, чем от пуль. И что теперь? Отменять автомобили?» — подчеркнул аналитик.

На сайте ФБР ранее было опубликовано исследование, касающееся расстрелов граждан в США. В нём отмечается, что в прошлом году в стране было зафиксировано 27 случаев стрельбы по людям в общественных местах в 16 штатах. За последние три года лидером по количеству расстрелов является Калифорния. В этом штате действует одно из самых жёстких в США законодательств в области оборота оружия.

Техас и Огайо, где произошли массовые расстрелы 3 и 4 августа, также относятся к числу лидеров списка. С 2016 года в Техасе было зарегистрировано восемь случаев стрельбы по людям в общественных местах, в Огайо — пять.

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Исследование ФБР не даёт однозначных объяснений, какие были мотивы у массовых убийц. Среди них есть сторонники ультраправой идеологии, а среди погибших — представители расовых, национальных, религиозных или сексуальных меньшинств.

У многих убийц ранее были выявлены проблемы с психикой, отмечается в исследовании ФБР. Следует отметить, что в десяти случаях стрельбы по людям в общественных местах в 2018 году преступники сводили счёты с жизнью.

Как отмечает Синельников-Оришак, какие бы ни были причины нападений на граждан, введение запрета на свободное владение оружием в США не выход из ситуации.

«Его там много, оно уже на руках. Если даже ограничить продажу оружия, то возникает вопрос, что делать с теми миллионами стволов, которые уже есть в домах американцев. Изымать их? Но такой сценарий выглядит ещё более фантастическим, чем отмена второй поправки», — подытожил эксперт.