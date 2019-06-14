Обвиняемый в нападении в Крайстчерче не признал себя виновным в суде

Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.

Об этом сообщает Associated Press.

The man accused of the New Zealand mosque killings has pleaded not guilty to 51 charges of murder, 40 charges of attempted murder and one terrorism charge. https://t.co/c59PuQRWN2 — The Associated Press (@AP) 13 июня 2019 г.

По данным агентства, Таррант, содержащийся в одиночной камере тюрьме особого режима, появился на судебном заседании по видеосвязи. С заявлением о непризнании вины выступили его адвокаты.

Отмечается, что мужчина обвиняется в 51 убийстве, 40 покушениях на убийство и в терроризме.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек.