Обвиняемый в нападении в Крайстчерче не признал себя виновным в суде

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Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, Таррант, содержащийся в одиночной камере тюрьме особого режима, появился на судебном заседании по видеосвязи. С заявлением о непризнании вины выступили его адвокаты.

Отмечается, что мужчина обвиняется в 51 убийстве, 40 покушениях на убийство и в терроризме.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек.

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