Теракт в прямом эфире: не менее 49 человек погибли при нападениях на две мечети в Новой Зеландии

В результате двойного теракта в мечетях города Крайстчерч, Новая Зеландия, погибли по меньшей мере 49 человек, около 50 получили ранения. СМИ назвали имя предполагаемого стрелка — это 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он вёл прямую трансляцию расстрела в Facebook, а незадолго до атаки опубликовал в сети манифест, содержащий экстремистские идеи. По подозрению в причастности к терактам задержаны три мужчины и одна женщина. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала 15 марта одним из самых мрачных дней в истории страны.

На южном острове Новой Зеландии произошла террористическая атака — в городе Крайстчерч совершено нападение на две мечети. Как заявил комиссар полиции Майк Буш, погибли 49 человек, 39 получили ранения. По данным управления здравоохранения региона, госпитализированы не менее 48 человек.

Ранее премьер-министр страны Джасинда Ардерн сообщала о 40 погибших — 10 человек стали жертвами стрельбы в мечети в Линвуде (пригород Крайстчерча), ещё 30 человек — в мечети на Динc-авеню в самом городе.

«Слышал более 50 выстрелов»

Как сообщают новозеландские СМИ, примерно в 13:40 по местному времени (04:40 мск) вооружённый мужчина открыл огонь по прихожанам мечети на Динс-авеню. В этот момент в здании находились около 200 человек.

«Я просто побежал так быстро, как только мог, перепрыгнул через забор в Хэгли-парке, бежал без остановок. Я слышал более 50 выстрелов», — рассказал молодой человек, ставший свидетелем нападения.

Преступник транслировал нападение в прямом эфире через социальную сеть Facebook, также в сети был опубликован манифест, содержащий экстремистские идеи.

Как отмечается, злоумышленник — уроженец Австралии. Информацию о задержании австралийца подтвердили в Канберре.

По данным местных СМИ, преступником может быть 28-летний Брентон Таррант, который придерживается ультраправых взглядов. Отмечается, что именно он выложил в интернет манифест, в котором объяснил, почему решил совершить теракт.

Второе нападение

Примерно в то же время появились сообщения о стрельбе в мечети Масджид в Линвуде. По словам свидетеля, стрельбу вели два вооружённых человека. Звуки выстрелов продолжались в течение примерно одной минуты.

Между тем автомобиль марки Subaru, на котором, судя по видеозаписи, передвигался Таррант, был обнаружен на Стриклэнд-стрит. Полиция оцепила зону вокруг транспортного средства.

Наряду с этим СМИ сообщили о задержании мужчины, одетого в военную униформу, возле средней школы, расположенной к северу от мечетей.

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При этом комиссар полиции Майк Буш заявил, что по подозрению в причастности к двум нападениям задержаны четыре человека — три мужчины и женщина. Их имена пока не разглашаются.

Полицейские сообщили, что обезвредили несколько самодельных взрывных устройств.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к мусульманским общинам Новой Зеландии с просьбой временно закрыть мечети.

«На данном этапе мы не будем обсуждать возможные мотивы нападавшего или причины инцидента. Мы попросили все мечети в стране закрыть свои двери и советуем людям воздержаться от их посещения», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, россиян среди жертв трагедии в Крайстчерче нет. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Новой Зеландии.

«Всех данных пока нет, однако, исходя из предварительной информации, которой мы владеем на данный момент, наших граждан среди погибших и пострадавших в этих инцидентах нет. Мы продолжаем контролировать ситуацию, поскольку эти сведения ещё будут уточняться», — приводит его слова ТАСС.

«На почве ненависти»

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что 15 марта — один из самых мрачных дней в истории страны. Она назвала произошедшее террористическим актом и считает, что преступление было тщательно спланировано.

«Наши мысли и молитвы обращены к жертвам трагедии. Крайстчерч был их домом. Для многих Новая Зеландия, возможно, не была родиной, но была их выбором», — сказала она в ходе экстренной пресс-конференции.

Ардерн уверена, что власти должны внимательно следить за людьми, которые высказывают экстремистские идеи. При этом премьер не хотела бы, чтобы случившееся привело к изменению уклада жизни в стране. Между тем уровень национальной угрозы был изменён с «низкого» на «высший».

Её заместитель, лидер партии New Zealand First Уинстон Петерс также назвал этот теракт ужасным грустным днём для страны.

«Мы должны извлечь урок из произошедшего», — пояснил политик.

Свои соболезнования семьям погибших и пострадавших выразила бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк. Она заявила, что была крайне шокирована известием о нападениях на мечети.

«Это отвратительное преступление на почве ненависти», — подчеркнула Кларк.

Свои соболезнования премьеру Новой Зеландии Джасинде Ардерн направил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

«Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все, причастные к этому преступлению, понесут заслуженное наказание», — говорится в телеграмме.