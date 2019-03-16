Число погибших в теракте в Новой Зеландии увеличилось до 50

От ранений, полученных в ходе теракта в мечети в Новой Зеландии, скончался подданный Саудовской Аравии Мохсен аль-Мазини. Таким образом, число погибших в результате атаки достигло 50.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел королевства Ибрахима аль-Асафа.

«Один из раненых проходит лечение, а другой в пятницу вечером отправился к Аллаху», — сказал министр.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. Сообщалось, что в ходе нападения погибли по меньшей мере 49 человек, около 50 получили ранения.

Рамзан Али, мужчина, которому удалось выжить при теракте в одной из мечетей новозеландского Крайстчерча, рассказал об инциденте.