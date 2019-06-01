«Преступник купил оружие легально»: 12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии

В городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния, США, сотрудник муниципалитета открыл огонь в административном здании. В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое. Злоумышленник вступил в перестрелку с прибывшими на место ЧП полицейскими, получил ранение и скончался. Правоохранительные органы установили личность нападавшего и сейчас выясняют его мотивы. Известно, что он давно работал в городской администрации и купил оружие легально.

В курортном городе Вирджиния-Бич в американском штате Вирджиния работник муниципалитета открыл стрельбу по своим коллегам. В результате нападения погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Отмечается, что трое пострадавших в критическом состоянии.

«Это самый ужасный день в истории Вирджиния-Бич», — сказал мэр города Бобби Дайер.

Отмечается, что нападавший сначала открыл огонь по человеку, который сидел в машине у здания, а затем вошёл в муниципалитет по пропуску. Там мужчина открыл беспорядочный огонь по людям — жертвы обнаружены на всех трёх этажах.

Прибывшие на место ЧП полицейские вступили в перестрелку с преступником. По словам шефа городской полиции Джеймса Серверы, злоумышленник смог попасть в одного из стражей порядка — его жизнь спас бронежилет. Сам нападавший был ранен, он скончался.

«Я могу сказать, что между четырьмя полицейскими и подозреваемым шла долгая перестрелка. Мы обнаружили пистолет 45-го калибра с многочисленными магазинами повышенной вместимости, которые были на тот момент пусты», — отметил глава городской полиции.

По данным властей, всего в здании в момент происшествия могли находиться около 400 человек.

Личность преступника уже установлена, однако полиция не раскрывает его имени до того, как правоохранителям удастся связаться с его родственниками. Следствие также изучает мотивы нападавшего.

«Полиция сейчас должна изучать все версии, искать возможных сообщников, обыскивать дом, где проживал стрелявший, — заявил экс-сотрудник ФБР Джеймс Бейкер. — Иногда люди, совершающие такие преступления, оставляют в своих домах мины-ловушки. Именно поэтому главная задача полиции сейчас — убедиться, что больше нет непосредственных угроз».

По данным The Wall Street Journal, нападавшего звали Девейн Крэддок, он давно работал в городской администрации. Отмечается, что Крэддоку было 40 лет, он упоминается в пресс-релизах о различных местных проектах. Как сообщает издание, он совершил нападение, поскольку собирался кому-то отомстить. Подробностей о мотиве преступника не приводится. Также известно, что за некоторое время до происшествия он купил несколько единиц стрелкового оружия.

В местных СМИ также сообщили, что на месте преступления был найден пистолет и винтовка. По предварительным данным, именно это оружие использовал преступник. Сообщается также, что оно было приобретено легально.

В данный момент сотрудники социальных служб и священники оказывают психологическую помощь пострадавшим, родственникам погибших и раненых.

Также по теме «Опубликовал антисемитский манифест»: что известно о стрельбе в калифорнийской синагоге Во время службы в синагоге калифорнийского города Поуэй мужчина открыл огонь по прихожанам. Погиб один человек, ещё трое, включая...

Посольство России в США сообщило, что консульский отдел выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

«Консульский отдел посольства России в США выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, граждане России​​​. В Госдеп направлен соответствующий запрос», — отметили в диппредставительстве.

«Преступление на почве ненависти»

В США случаи нападения с использованием огнестрельного оружия происходят довольно часто. Так, 28 апреля 19-летний Джон Эрнест из Сан-Диего устроил стрельбу в синагоге калифорнийского города Поуэй.

В результате погибла одна женщина, пострадали ещё три человека, включая годовалую девочку. Во время атаки на синагогу неподалёку оказался сотрудник погранслужбы, который открыл ответный огонь, преступник попытался скрыться. Президент США Дональд Трамп поблагодарил пограничника за проявленное мужество.

«Выражаю самую искреннюю благодарность замечательному сотруднику нашей пограничной службы, остановившему стрелка в синагоге города Поуэй, штат Калифорния. Может, в этот момент он и не нёс службу, но его таланты послужили на славу!» — написал он в Twitter.

Практически сразу после трагедии стало известно, что атака была совершена на почве ненависти.

«На данный момент это выглядит как преступление на почве ненависти. Мои глубочайшие соболезнования всем пострадавшим», — сказал президент.

При этом СМИ сообщили, что перед атакой от имени Джона Эрнеста был опубликован «манифест». В нём содержались призывы к антисемитизму и говорилось о будущей атаке, однако без упоминания даты и места. Более того, Эрнест намеревался вести прямую трансляцию стрельбы, но не реализовал свои планы.