«Опубликовал антисемитский манифест»: что известно о стрельбе в калифорнийской синагоге

Во время службы в синагоге калифорнийского города Поуэй мужчина открыл огонь по прихожанам. Погиб один человек, ещё трое, включая годовалого ребёнка, получили ранения. Атаку, предположительно, совершил 19-летний житель Сан-Диего Джон Эрнест. По данным американских СМИ, от имени Эрнеста было опубликовано антисемитское послание, схожее с манифестом стрелка из новозеландского Крайстчерча. Также в письме стрелок говорит, что «вдохновлялся» нападением на синагогу Питтсбурга, произошедшим ровно полгода назад и унёсшим жизни 11 человек.

В калифорнийском городе Поуэй мужчина открыл огонь по прихожанам в синагоге. Стрельба произошла во время иудейского праздника Песах (в 2019 году он выпадает на 19—27 апреля). В результате нападения погибла одна женщина, ещё три человека пострадали. Среди раненых — годовалая девочка. Об этом журналистам рассказал врач медицинского центра, куда после стрельбы доставили пострадавших.

Стрельбу, предположительно, совершил 19-летний Джон Эрнест из Сан-Диего. По данным телеканала ABC, он произвёл более десяти выстрелов в синагоге, после чего скрылся с места преступления.

«Мы были возле нашего дома. Услышали шесть выстрелов, потом раздались крики, а потом — ещё шесть или семь выстрелов», — приводит телеканал слова местного жителя Криса Фолтса.

Во время атаки в синагоге находился сотрудник погранслужбы. Он открыл ответный огонь. Президент США Дональд Трамп поблагодарил сотрудника за то, что тот «остановил стрелка».

«Выражаю самую искреннюю благодарность замечательному сотруднику нашей пограничной службы, остановившему стрелка в синагоге города Поуэй, штат Калифорния. Может, в этот момент он и не нёс службу, но его таланты послужили на славу!» — написал Трамп в своём Twitter.

Sincerest THANK YOU to our great Border Patrol Agent who stopped the shooter at the Synagogue in Poway, California. He may have been off duty but his talents for Law Enforcement weren’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2019 г.

Позже Эрнест был задержан. Как сообщают американские СМИ, отъехав от места преступления, он позвонил в полицию и сообщил о своём местонахождении. Прибывший по адресу офицер не встретил сопротивления и задержал Эрнеста.

По данным полиции, угрозы для жителей Поуэя сейчас нет, однако религиозные объекты в городе всё же взяты под усиленную охрану.

Антисемитское послание

По данным американских СМИ, перед атакой на портале 8chan было опубликовано антисемитское письмо от имени Джона Эрнеста. В нём говорилось о запланированном нападении на евреев, однако не указывалось конкретное место, где могла произойти атака.

Кроме того, автор писал, что «вдохновился» стрельбой в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, в результате которой погибли 11 человек, и нападением на мечети в новозеландском городе Крайтсчерч, где были убиты 50 человек.

Автор утверждает, что ответственность за поджог мечети в калифорнийском городе Эскондидо в прошлом месяце также лежит на нём.

Помимо этого, в письме говорится об отказе поддерживать Трампа из-за его произраильской позиции.

В конце послания была размещена ссылка на аккаунт в Facebook, где должна была вестись прямая трансляция нападения. Однако, как сообщают СМИ, вскоре эту страницу удалили администраторы соцсети.

В полиции заявили, что знают об этом письме и на данный момент проверяют его достоверность и подлинность.

Как отмечают американские журналисты, ознакомившиеся с текстом послания, оно напоминает манифест, который опубликовал подозреваемый в атаках на мечети в Новой Зеландии Брентон Таррант.

Последствия стрельбы в мечети в новозеландском Крайстчерче

Reuters

© Edgar Su

Напомним, теракт в Новой Зеландии произошёл 15 марта. Таррант 17 минут в прямом эфире транслировал нападение на мечети в Facebook. Помимо него, в причастности к атаке, унёсшей жизни 50 человек, подозреваются ещё двое.

Также стоит отметить, что атака на «Древо жизни» в Питтсбурге была совершена ровно полгода назад — 27 октября 2018 года. Тогда Роберт Бауэрс, прежде чем открыть огонь по прихожанам, выкрикивал антисемитские лозунги. Это стало самым массовым нападением на евреев в истории США, утверждают в Антидиффамационной лиге.

«Удар в сердце еврейского народа»

Мэр города Стив Ваус охарактеризовал произошедшее как атаку на почве ненависти. Такой вывод он сделал на основе высказываний стрелка в момент атаки. О каких заявлениях идёт речь, Ваус не пояснил. О том, что стрельба в синагоге могла быть преступлением на почве ненависти, сказал и Трамп.

«На данный момент это выглядит как преступление на почве ненависти. Мои глубочайшие соболезнования всем пострадавшим», — сказал президент журналистам у Белого дома.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал выступить против антисемитизма и выразил свои соболезнования.

«Я глубоко обеспокоен нападением на синагогу в Калифорнии в эту субботу во время пасхального богослужения. Мы должны вместе выступить против антисемитизма и любых форм ненависти. Мои мысли с семьями жертв и еврейской общиной по всему миру», — написал он в Twitter.

Атаку осудил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он выразил соболезнования семье погибшей и призвал активизировать борьбу с антисемитизмом.

«Я осуждаю преступное нападение в синагоге в Калифорнии, это удар в сердце еврейского народа. Мы выражаем соболезнования семье Лори Гилберт Кей и желаем скорейшего выздоровления раненым. Международное сообщество должно активизировать борьбу с антисемитизмом», — написал он в Twitter.

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил мнение, что ни у одной страны нет «иммунитета» от антисемитизма.

«Нападение на еврейскую общину в дни Песаха, праздника нашей свободы, в преддверии Дня памяти жертв холокоста — это ещё одно болезненное напоминание о том, что антисемитизм и ненависть к евреям всё ещё повсеместно с нами. Ни одна страна, ни одно общество не имеют от них иммунитета», — подчеркнул президент.