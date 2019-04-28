Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге

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Сотрудники правоохранительных органов США установили личность мужчины, которого подозревают в том, что он устроил стрельбу в синагоге города Повэй в Калифорнии.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что 19-летнего подозреваемого зовут Джон Эрнст.

По данным полиции, он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с пожаром, который произошёл в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в синагоге Калифорнии. Американская полиция задержала одного человека в связи с инцидентом.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ЧП.

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