Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что 19-летнего подозреваемого зовут Джон Эрнст.
По данным полиции, он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с пожаром, который произошёл в прошлом месяце.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в синагоге Калифорнии. Американская полиция задержала одного человека в связи с инцидентом.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ЧП.