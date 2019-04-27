Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии

Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии. Об этом сообщает NBC. Как отмечается, в результате инцидента есть раненые.

AFP

© Mark RALSTON

«Мужчина задержан для допроса по подозрению в причастности к стрельбе», — цитирует телеканал местную полицию. BREAKING: Sheriff's office: "There are injuries" after gunman reported at synagogue in Poway, Calif.



"A man has been detained for questioning in connection with a shooting incident." — NBC News (@NBCNews) 27 апреля 2019 г. По данным ABC, в местной синагоге должно было состояться празднование Пасхи. В результате инцидента могли пострадать до четырёх человек, передаёт телеканал. 17 апреля в американском городе Севьервилл мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.