Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии
- AFP
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«Мужчина задержан для допроса по подозрению в причастности к стрельбе», — цитирует телеканал местную полицию.
BREAKING: Sheriff's office: "There are injuries" after gunman reported at synagogue in Poway, Calif.— NBC News (@NBCNews) 27 апреля 2019 г.
"A man has been detained for questioning in connection with a shooting incident."
По данным ABC, в местной синагоге должно было состояться празднование Пасхи. В результате инцидента могли пострадать до четырёх человек, передаёт телеканал.
17 апреля в американском городе Севьервилл мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.