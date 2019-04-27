Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии

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Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии. Об этом сообщает NBC. Как отмечается, в результате инцидента есть раненые.
Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии
  • AFP
  • © Mark RALSTON

«Мужчина задержан для допроса по подозрению в причастности к стрельбе», — цитирует телеканал местную полицию.

По данным ABC, в местной синагоге должно было состояться празднование Пасхи. В результате инцидента могли пострадать до четырёх человек, передаёт телеканал.

17 апреля в американском городе Севьервилл мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.

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