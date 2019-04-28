Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге Калифорнии

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге города Повэй в Калифорнии.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мои мысли и молитвы о пострадавших от стрельбы в синагоге в Повэй, Калифорния. Благослови вас всех Бог. Подозреваемый задержан. Правоохранительные органы сделали выдающуюся работу. Спасибо!» — написал он.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в синагоге Калифорнии. Американская полиция задержала одного человека в связи с инцидентом.

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