Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге Калифорнии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге города Повэй в Калифорнии.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мои мысли и молитвы о пострадавших от стрельбы в синагоге в Повэй, Калифорния. Благослови вас всех Бог. Подозреваемый задержан. Правоохранительные органы сделали выдающуюся работу. Спасибо!» — написал он.

Thoughts and prayers to all of those affected by the shooting at the Synagogue in Poway, California. God bless you all. Suspect apprehended. Law enforcement did outstanding job. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в синагоге Калифорнии. Американская полиция задержала одного человека в связи с инцидентом.