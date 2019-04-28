Перед стрельбой в синагоге США в сети было опубликовано антисемитское письмо

Короткая ссылка
Перед стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии на популярном у радикалов сайте было опубликовано антисемитское письмо. Отмечается, что сообщение было обнародовано под именем подозреваемого в нападении.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что в опубликованном за несколько часов до атаки письме говорилось, что его автора «вдохновили» напавший на питтсбургскую синагогу Роберт Боуэрс и Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях новозеландского города Крайстчерч.

По словам автора сообщения, назвавшегося JohnTEarnest, он начал планировать свою атаку вскоре после нападения Тарранта. 

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в синагоге Калифорнии. Американская полиция задержала одного человека в связи с инцидентом. Его идентифицировали как 19-летнего Джона Эрнста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить