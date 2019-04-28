Перед стрельбой в синагоге США в сети было опубликовано антисемитское письмо

Перед стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии на популярном у радикалов сайте было опубликовано антисемитское письмо. Отмечается, что сообщение было обнародовано под именем подозреваемого в нападении.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что в опубликованном за несколько часов до атаки письме говорилось, что его автора «вдохновили» напавший на питтсбургскую синагогу Роберт Боуэрс и Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях новозеландского города Крайстчерч.

По словам автора сообщения, назвавшегося JohnTEarnest, он начал планировать свою атаку вскоре после нападения Тарранта.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в синагоге Калифорнии. Американская полиция задержала одного человека в связи с инцидентом. Его идентифицировали как 19-летнего Джона Эрнста.