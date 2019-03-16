«Нашли два ружья»: в Новой Зеландии сообщили о планах напавшего на мечети в Крайстчерче совершить другие атаки

Суд в Новой Зеландии заключил под стражу до 5 апреля Брентона Тарранта, которого подозревают в нападении на две мечети в городе Крайстчерч. В результате трагедии погибли 49 человек, ещё 48 получили ранения. В связи с инцидентом были задержаны ещё два человека. Между тем премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что Таррант планировал продолжить атаки. Она также заявила о намерении ужесточить законодательство, связанное с оборотом оружия. Нападавший был членом стрелкового клуба, а также имел при себе купленные по лицензии полуавтоматические винтовки и дробовики. Также стало известно, что подозреваемый за 10 минут до теракта направил властям манифест, содержащий экстремистские идеи.

В субботу, 16 марта, гражданин Австралии Брентон Таррант, подозреваемый в убийстве прихожан двух мечетей, предстал перед окружным судом Крайстчерча. Его заключили под стражу до 5 апреля. При этом адвокат 28-летнего австралийца заявил, что его подзащитный не собирается подавать ходатайство об освобождении под залог.

Как заявил судья Пол Келлар, на данный момент Тарранту предъявлено обвинение всего в одном убийстве, но можно «предположить, что появятся и другие». Согласно данным New Zealand Herald, обвиняемый недолго находился в зале суда, его сопровождали двое полицейских и он не проявлял признаков раскаяния.

Заседание проходило в закрытом режиме по соображениям безопасности — присутствие было разрешено лишь представителям медиа. Как сообщают СМИ, полиция не пропустила в здание суда мужчину с ножом, который «намеревался напасть на обвиняемого».

Напомним, что накануне в Крайстчерче были совершены нападения на две мечети, расположенные примерно в семи—десяти минутах езды друг от друга. Жертвами нападений стали 49 человек (41 человек погиб в мечети на Динс-Авен, семеро в мечети в Линвуде, ещё один скончался в больнице).

В настоящее время 41 человек остаются в больницах, 12 из них — в отделении интенсивной терапии. При этом за сутки из медучреждений выписались семь пострадавших.

«Возраст пострадавших существенно варьируется — от совсем юных до пожилых пациентов», — заявил глава хирургического отделения больницы Крайстчерча Грег Робертсон.

Помимо этого для поддержки пострадавших, а также родных и близких погибших добровольцы задействовали сразу несколько платформ для сбора пожертвований. На данный момент в краудфаундинге приняли участие не менее 33 тыс. человек, которым удалось собрать свыше 3,5 млн новозеландских долларов (порядка $2,4 млн).

По факту произошедшего были задержаны три человека. По словам комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша, власти считают Тарранта ответственным за оба нападения. Напомним, что он в течение 17 минут транслировал нападение в прямом эфире через социальную сеть Facebook. Также он опубликовал в сети свой манифест, содержащий экстремистские идеи, и разослал его примерно 70 адресатам, среди которых канцелярия новозеландского премьера.

Кроме того, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отметила, что Таррант, по всей видимости, планировал продолжить атаки.

«В машине, в которой он находился, нашли два ружья, он, безусловно, намеревался продолжить атаку», — заявила Ардерн.

При этом следователи сейчас пытаются выяснить, были ли причастны к преступлению двое других задержанных.

«По всей стране усиливается присутствие полиции, в том числе в мечетях и на общественных мероприятиях. Полиция Новой Зеландии выделяет все доступные ресурсы на охрану правопорядка не только в Крайстчерче, но и по всей стране», — заявил Буш.

Отметим, что первоначально сообщалось о четвёртом задержанном, имевшем при себе огнестрельное оружие, но позднее выяснилось, что мужчина намеревался содействовать полицейским в поиске злоумышленника. В настоящее время он освобождён из-под стражи.

Кроме того, делом Тарранта занялись в Восточной Европе. Власти Болгарии сообщили, что австралиец посещал страну в ноябре 2018 года, прилетев из Дубая. В настоящий момент правоохранительные органы страны пытаются установить цели и мотивы его визита.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Таррант дважды посещал исламскую республику, пробыв здесь в общей сложности 43 дня. Анкара также занимается расследованием этих визитов.

Наряду с этим появились подробности о жизни 28-летнего австралийца. Выяснилось, что в конце 2000-х годов Таррант работал фитнес-инструктором в тренажёрном зале австралийского города Графтон, а с начала 2018 года был членом «Стрелкового клуб Брюса», расположенного к югу от города Данидин, в котором он проживал последнее время.

«Я видел его три или четыре раза, он выглядел хорошо, ничего необычного. Кто бы мог подумать? Я просто шокирован и ошеломлён. Просто не могу представить, что он мог сделать такие ​​ужасные вещи», — заявил вице-президент стрелкового клуба Скотт Уильямс.

В свою очередь, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что после теракта в стране произойдут изменения в законодательстве, касающиеся оборота огнестрельного оружия. По её словам, Таррант имел при себе пять единиц оружия, в частности, два полуавтоматических карабина и два дробовика, которые были приобретены по лицензии.

«Пока выясняются обстоятельства того, как он получил лицензию и само оружие, но прямо сейчас я могу сказать одну вещь: наши законы об оружии изменятся», — сказала Ардерн во время пресс-конференции в Веллингтоне.

После этого премьер отправилась в Крайстчерч, где, в частности, посетила городской центр по делам беженцев и мигрантов и заявила, что вся нация скорбит из-за трагедии.

Как пишет The Guardian, в Новой Зеландии не запрещено владение полуавтоматическим оружием, приближенным к военным образцам. Такие образцы могут приобрести граждане страны от 16 лет при наличии начальной лицензии. При этом владельцы огнестрельного оружия могут хранить их в любом количестве без регистрации.

Трагедия в новозеландском Крайстчерче вызвала небольшой политический скандал в соседней Австралии. Там сенатор от штата Квинсленд Фрейзер Эннинг в своём пресс-релизе указал, что причиной кровопролития стала иммиграционная программа, которая позволила мусульманам-фанатикам переселиться в Новую Зеландию. Позднее документ был удалён, но политик продолжил делать заявления подобного характера.

В своём посте в Twitter он указал на Великобританию, где «429 мусульман занимают политические посты и имеют огромное влияние» на законотворчество. По его словам, ислам не совместим с Австралией и политикой страны.

«Кто-то ещё может оспорить связь между мусульманской иммиграцией и насилием?» — написал Эннинг в соцсети.

После этого сенатор стал участником потасовки с подростком в Мельбурне. Молодой человек разбил о голову Эннинга яйцо, после чего тот ударил юношу по лицу.

Remember that Australian Senator, Fraser Anning, who announced that Muslims were to blame when a white supremacist killed 49 people at a mosque?



He just got egged in the head and this boy is a God damn hero. pic.twitter.com/bjFpAQTnZt — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) 16 марта 2019 г.

Вдобавок, сенатора подверг критике глава правительства Скотт Моррисон. Австралийский премьер назвал слова Эннинга «отвратительными», подчеркнув, что подобным взглядам нет места в Австралии, а тем более в парламенте.

«Новая Зеландия, как и Австралия, является домом для людей всех вероисповеданий, культур и традиций. Ни в одной из наших стран нет места для ненависти и нетерпимости, которые породили это экстремистское террористическое насилие, и мы осуждаем его», — написал он в Twitter.