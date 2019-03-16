В Новой Зеландии считают, что Брентон Таррант несёт ответственность за оба теракта

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RT
Полиция Новой Зеландии полагает, что находящийся под стражей по решению суда Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети в Крайстчерче.
В Новой Зеландии считают, что Брентон Таррант несёт ответственность за оба теракта
  • AFP
  • © Tessa BURROWS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

«На данный момент мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. К дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, какие именно, определит следствие», — сказал он.

Ранее стало известно, что суд округа Крайстчерч в Новой Зеландии принял решение взять под стражу Тарранта до 5 апреля.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в ходе нападения погибли по меньшей мере 50 человек. 

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