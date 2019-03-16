В Новой Зеландии считают, что Брентон Таррант несёт ответственность за оба теракта

Полиция Новой Зеландии полагает, что находящийся под стражей по решению суда Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети в Крайстчерче.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

«На данный момент мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. К дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, какие именно, определит следствие», — сказал он.

Ранее стало известно, что суд округа Крайстчерч в Новой Зеландии принял решение взять под стражу Тарранта до 5 апреля.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в ходе нападения погибли по меньшей мере 50 человек.