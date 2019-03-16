В Новой Зеландии считают, что Брентон Таррант несёт ответственность за оба теракта
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.
«На данный момент мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. К дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, какие именно, определит следствие», — сказал он.
Ранее стало известно, что суд округа Крайстчерч в Новой Зеландии принял решение взять под стражу Тарранта до 5 апреля.
15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в ходе нападения погибли по меньшей мере 50 человек.