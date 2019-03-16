Трамп сказал, что не видит роста «белого национализма» на фоне ЧП в Новой Зеландии
Об этом сообщает CNBC.
«На самом деле не вижу. Я думаю, это была небольшая группа людей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Он также добавил, что пока не видел манифест новозеландского стрелка.
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшим в Новой Зеландии.
15 марта в результате двойного теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек, около 50 получили ранения.