Трамп сказал, что не видит роста «белого национализма» на фоне ЧП в Новой Зеландии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы роста «белого национализма» на фоне трагедии в Новой Зеландии.

Об этом сообщает CNBC.

«На самом деле не вижу. Я думаю, это была небольшая группа людей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он также добавил, что пока не видел манифест новозеландского стрелка.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшим в Новой Зеландии.

15 марта в результате двойного теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек, около 50 получили ранения. 

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