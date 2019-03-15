Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии
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- globallookpress.com
«Я выражаю глубочайшие соболезнования и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии после ужасной бойни в мечетях», — написал глава Белого дома в Twitter.
Трамп отметил, что США поддерживают Новую Зеландию всем, чем только могут.
«Боже, благослови всех!» — добавил он.
15 марта в результате двойного теракта в мечетях города Крайстчерч погибли 49 человек, около 50 получили ранения.
По факту инцидента задержаны три человека.