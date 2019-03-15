Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Новой Зеландии, жертвами которого стали десятки человек.
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии
  • ©Alexander Romitsyn
  • globallookpress.com

«Я выражаю глубочайшие соболезнования и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии после ужасной бойни в мечетях», — написал глава Белого дома в Twitter.

Трамп отметил, что США поддерживают Новую Зеландию всем, чем только могут.

«Боже, благослови всех!» — добавил он.

15 марта в результате двойного теракта в мечетях города Крайстчерч погибли 49 человек, около 50 получили ранения

По факту инцидента задержаны три человека.

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