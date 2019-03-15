Полиция Новой Зеландии уточнила число задержанных в связи с терактом

Только трое из четырёх задержанных в Крайстчерче в пятницу, 15 марта, связаны с террористическим нападением, сообщает пресс-служба полиции Новой Зеландии.

По информации ведомства, 28-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, завтра он предстанет перед судом. Двое других остаются под стражей.

Ещё один человек был арестован в тот же день ранее, однако это не связано с данными событиями, проинформировали в полиции.

Ранее сообщалось о задержании четырёх человек, включая гражданина Австралии.

15 марта в результате двойного теракта в мечетях города Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек, около 50 получили ранения.