Полиция Новой Зеландии уточнила число задержанных в связи с терактом

Короткая ссылка
Только трое из четырёх задержанных в Крайстчерче в пятницу, 15 марта, связаны с террористическим нападением, сообщает пресс-служба полиции Новой Зеландии.
Полиция Новой Зеландии уточнила число задержанных в связи с терактом
  • © TV NEW ZEALAND
  • AFP

По информации ведомства, 28-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, завтра он предстанет перед судом. Двое других остаются под стражей.

Ещё один человек был арестован в тот же день ранее, однако это не связано с данными событиями, проинформировали в полиции.

Ранее сообщалось о задержании четырёх человек, включая гражданина Австралии. 

15 марта в результате двойного теракта в мечетях города Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек, около 50 получили ранения

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить