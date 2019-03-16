Устроивший стрельбу в Крайстчерче до атаки направил манифест властям

Подозреваемый в нападении на две мечети в Крайстчерче Брентон Таррант за десять минут до атаки направил властям Новой Зеландии свой манифест. Сообщается, что в документе указаны причины совершения теракта.

Об этом сообщает New Zealand Herald.

«В письме указывались причины такого поступка. Он не говорил об этом как о своём намерении. Это было невозможно предотвратить», — заявил официальный представитель премьер-министра страны Джасинды Ардерн.

Уточняется, что Таррант направил подобные письма 70 адресатам, включая лидера Национальной партии Саймона Бриджеса и спикера парламента Тревора Малларда.

Ранее в полиции Новой Зеландии сообщили, что задержанный Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети в Крайстчерче.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек.