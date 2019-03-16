В Новой Зеландии собрано более $1,5 млн пожертвований для пострадавших

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Благотворительный фонд в Новой Зеландии собрал более $1,5 млн пожертвований в помощь семьям жертв и пострадавших при теракте в двух мечетях Крайстчерча.
В Новой Зеландии собрано более $1,5 млн пожертвований для пострадавших
  • ©LAURENT FIEVET / TV NEW ZEALAND
  • AFP

«Все пожертвования, полученные на этой странице, будут использованы для оказания поддержки и предоставления ресурсов людям, пострадавшим от стрельбы в Крайстчерче, и членам их семей», — говорится в сообщении на странице фонда.

Согласно представленным данным, пожертвования внесли почти 35 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в больницах города находятся более 30 пострадавших при атаке.

15 марта в мечетях Крайстчерча произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек. Власти возлагают ответственность за теракт на 28-летнего австралийца Брентона Тарранта.

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