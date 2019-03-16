В больницах Новой Зеландии остаются более 30 пострадавших при теракте
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Live: PM Jacinda Ardern says 39 people still in hospital, 11 in intensive care https://t.co/6AdlsEZk2L— nzherald (@nzherald) 16 марта 2019 г.
Как уточняет издание, возраст пациентов — от двух до 60 лет.
Премьер-министр страны также выразила благодарность сотрудникам полиции, которым удалось оперативно задержать злоумышленника, «серьёзно настроенного на продолжение атаки».
Ранее Ардерн заявила о намерении властей пересмотреть оружейные законы страны после теракта.
15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек.