В больницах Новой Зеландии остаются более 30 пострадавших при теракте

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В больницах Крайстчерча после теракта остаются 39 человек, 11 из них находятся в реанимационных отделениях. Об этом сообщает New Zealand Herald со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.
В больницах Новой Зеландии остаются более 30 пострадавших при теракте
  • AFP
  • © TV NEW ZEALAND

Как уточняет издание, возраст пациентов — от двух до 60 лет.

Премьер-министр страны также выразила благодарность сотрудникам полиции, которым удалось оперативно задержать злоумышленника, «серьёзно настроенного на продолжение атаки».

Ранее Ардерн заявила о намерении властей пересмотреть оружейные законы страны после теракта.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек.

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