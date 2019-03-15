В полиции назвали хорошо спланированной атаку в Новой Зеландии

Комиссар полиции Майк Буш считает, что атака на две мечети в Крайстчерче на юге Новой Зеландии, жертвами которой стали по меньшей мере 49 человек, была «очень хорошо спланирована».

Об этом сообщает The Independent.

При этом комиссар исключил вероятность того, что на одном из нападавших было взрывное устройство.

Кроме того, Буш уточнил, что два самодельных взрывных устройства были позднее обнаружены на одном автомобиле, а не на двух, как сообщалось ранее.

По его словам, полиции удалось обезвредить одно из них, второе устройство будет обезврежено при участии военных.

Буш также допустил, что на свободе могут оставаться причастные к атаке лица.

«Мы никогда не считали, что у преступников больше не осталось сообщников, именно поэтому мы продолжаем активное дежурство на месте... было бы неверно считать, что причастных больше нет», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что на данный момент других подозреваемых, кроме задержанных лиц, у полиции нет.

15 марта в двух мечетях в Крайстчерче произошла стрельба. Задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Один из нападавших — гражданин Австралии.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом.

Правительство Новой Зеландии изменило уровень угрозы безопасности в стране на высокий.