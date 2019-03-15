Уровень угрозы безопасности в Новой Зеландии изменён на высокий

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что из-за стрельбы в Крайстчерче, уровень угрозы безопасности в стране повышен с низкого до высокого.

Об этом сообщает NZ Herald.

«Наш национальный уровень угрозы безопасности был повышен с низкого до высокого», — заявила премьер.

Ранее стало известно, что число погибших в результате стрельбы в Крайстчерче достигло 40 человек.

Около 50 человек госпитализированы.

15 марта в Крайстчерче произошла стрельба в двух мечетях и возле больницы. Задержаны четыре человека, один из них гражданин Австралии.