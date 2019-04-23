«Ответ на атаку в Новой Зеландии»: власти Шри-Ланки назвали возможные мотивы организаторов терактов

Число погибших в серии взрывов на Шри-Ланке выросло до 321, более 520 человек получили ранения. Правительство считает атаки на католические церкви и отели местью за нападения на мечети в Новой Зеландии. Сообщается, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство»*. Полиция на острове усилила меры безопасности. В рамках расследования задержаны по меньшей мере 40 человек.

Число погибших в результате серии терактов на Шри-Ланке выросло до 321, ещё более 520 пострадали. В ЮНИСЕФ отметили, что по меньшей мере 45 погибших — дети.

Последнюю информацию о жертвах атаки приводит Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Рувана Вийевардене. Чиновник также заявил, что власти Шри-Ланки связывают террористическую атаку с событиями в Новой Зеландии.

«Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке было ответом на атаку на мечети в Новой Зеландии», — приводит агентство слова Вийевардене.

По словам министра, за терактами стоят две группировки — «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Джамиату Миллату Ибрагим».

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке. Однако Reuters позднее сообщило, что ответственность за взрывы взяли на себя боевики «Исламского государства»*.

Reuters

© Ishara S. KODIKARA

К настоящему времени полиция в рамках расследования взрывов задержала 40 человек. Они находятся под стражей в Департаменте уголовных расследований. Двух человек задержали до 6 мая за распространение недостоверной информации: они утверждали, что в некоторых частях острова отравлена питьевая вода.

ВВС, сапёры и военные продолжают проверять объекты по всему острову. Инспекции проходят в госпиталях, банках и на железнодорожных вокзалах.

Кроме того, 23 апреля полиция Шри-Ланки была приведена в повышенную боевую готовность. По информации News 1st, в крупнейшем на острове городе Коломбо ищут грузовик и фургон, перевозящие взрывчатку.

«К взрывам причастна международная сеть»

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Первые шесть — в трёх католических церквях и в отелях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Седьмой произошёл на западе острова, в Дехивале, а восьмой — в жилом комплексе в Дематагоде, пригороде Коломбо.

Как сообщило агентство AFP, террористы намеревались взорвать ещё один отель в Коломбо. На следующий день полиция с помощью контролируемого подрыва обезвредила заминированный фургон у церкви в Коломбо.

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Изначально правительство Шри-Ланки сообщало, что к серии взрывов причастны силы за пределами острова. Об этом заявил представитель правительства Шри-Ланки Раджитха Сенаратне.

«Мы не верим, что эту атаку могла провести только группа людей из нашей страны. К взрывам причастна международная сеть», — приводит слова Сенаратне агентство Reuters.

Позднее бывший руководитель спецподразделения полиции Шри-Ланки Нимал Льюк в эфире канала News 1st рассказал, что использованная террористами взрывчатка широко применяется экстремистами из «Аль-Каиды»**.

По слова Льюка, атаки на Шри-Ланке были проведены при помощи вещества под названием трипероксид триацетона, мощность которого существенно превышает тринитротолуол, также известный как тротил. Эксперт добавил, что текущая информация о взрывах указывает на то, что террористы получили значительное финансирование.

Между тем на острове действует ряд ограничительных мер. В ночь на 23 апреля местные власти ввели режим ЧП.

Школы Шри-Ланки закрыты до 29 апреля, университеты не будут работать вплоть до специального распоряжения, все экзамены перенесены. 23 апреля на острове объявлено днём траура.

AFP

© Ishara S. KODIKARA

Кроме того, полиция попросила водителей оставлять телефонные номера на лобовых стёклах их автомобилей в том случае, если машина припаркована вдоль проезжей части.

Издание Daily Mirror сообщает со ссылкой на источник в правительстве, что на Шри-Ланке рассматривается запрет на ношение бурки и никаба. По информации газеты, это решение может быть связано с материалами допроса одного из задержанных лиц, из которых следует, что к взрывам якобы причастно большое количество женщин.

Вечером 22 апреля Совет безопасности ООН выступил с заявлением, в котором члены организации осудили серию атак на Шри-Ланке и выразили соболезнования семьям жертв.

«Члены СБ резко осудили серию ужасных и подлых террористических атак», — гласит документ.

Члены Совета подчеркнули необходимость найти виновников, организаторов и спонсоров этих предосудительных актов терроризма и привлечь их к ответственности. В организации призвали все государства активно сотрудничать с правительством Шри-Ланки и другими органами власти в расследовании атак.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.