«Ответ на атаку в Новой Зеландии»: власти Шри-Ланки назвали возможные мотивы организаторов терактов
- AFP
- © LAKRUWAN WANNIARACHCHI
Число погибших в результате серии терактов на Шри-Ланке выросло до 321, ещё более 520 пострадали. В ЮНИСЕФ отметили, что по меньшей мере 45 погибших — дети.
Последнюю информацию о жертвах атаки приводит Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Рувана Вийевардене. Чиновник также заявил, что власти Шри-Ланки связывают террористическую атаку с событиями в Новой Зеландии.
«Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке было ответом на атаку на мечети в Новой Зеландии», — приводит агентство слова Вийевардене.
По словам министра, за терактами стоят две группировки — «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Джамиату Миллату Ибрагим».
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке. Однако Reuters позднее сообщило, что ответственность за взрывы взяли на себя боевики «Исламского государства»*.
- Reuters
- © Ishara S. KODIKARA
К настоящему времени полиция в рамках расследования взрывов задержала 40 человек. Они находятся под стражей в Департаменте уголовных расследований. Двух человек задержали до 6 мая за распространение недостоверной информации: они утверждали, что в некоторых частях острова отравлена питьевая вода.
ВВС, сапёры и военные продолжают проверять объекты по всему острову. Инспекции проходят в госпиталях, банках и на железнодорожных вокзалах.
Кроме того, 23 апреля полиция Шри-Ланки была приведена в повышенную боевую готовность. По информации News 1st, в крупнейшем на острове городе Коломбо ищут грузовик и фургон, перевозящие взрывчатку.
«К взрывам причастна международная сеть»
Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Первые шесть — в трёх католических церквях и в отелях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Седьмой произошёл на западе острова, в Дехивале, а восьмой — в жилом комплексе в Дематагоде, пригороде Коломбо.
Как сообщило агентство AFP, террористы намеревались взорвать ещё один отель в Коломбо. На следующий день полиция с помощью контролируемого подрыва обезвредила заминированный фургон у церкви в Коломбо.
Изначально правительство Шри-Ланки сообщало, что к серии взрывов причастны силы за пределами острова. Об этом заявил представитель правительства Шри-Ланки Раджитха Сенаратне.
«Мы не верим, что эту атаку могла провести только группа людей из нашей страны. К взрывам причастна международная сеть», — приводит слова Сенаратне агентство Reuters.
Позднее бывший руководитель спецподразделения полиции Шри-Ланки Нимал Льюк в эфире канала News 1st рассказал, что использованная террористами взрывчатка широко применяется экстремистами из «Аль-Каиды»**.
По слова Льюка, атаки на Шри-Ланке были проведены при помощи вещества под названием трипероксид триацетона, мощность которого существенно превышает тринитротолуол, также известный как тротил. Эксперт добавил, что текущая информация о взрывах указывает на то, что террористы получили значительное финансирование.
Между тем на острове действует ряд ограничительных мер. В ночь на 23 апреля местные власти ввели режим ЧП.
Школы Шри-Ланки закрыты до 29 апреля, университеты не будут работать вплоть до специального распоряжения, все экзамены перенесены. 23 апреля на острове объявлено днём траура.
- AFP
- © Ishara S. KODIKARA
Кроме того, полиция попросила водителей оставлять телефонные номера на лобовых стёклах их автомобилей в том случае, если машина припаркована вдоль проезжей части.
Издание Daily Mirror сообщает со ссылкой на источник в правительстве, что на Шри-Ланке рассматривается запрет на ношение бурки и никаба. По информации газеты, это решение может быть связано с материалами допроса одного из задержанных лиц, из которых следует, что к взрывам якобы причастно большое количество женщин.
Вечером 22 апреля Совет безопасности ООН выступил с заявлением, в котором члены организации осудили серию атак на Шри-Ланке и выразили соболезнования семьям жертв.
«Члены СБ резко осудили серию ужасных и подлых террористических атак», — гласит документ.
Члены Совета подчеркнули необходимость найти виновников, организаторов и спонсоров этих предосудительных актов терроризма и привлечь их к ответственности. В организации призвали все государства активно сотрудничать с правительством Шри-Ланки и другими органами власти в расследовании атак.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.