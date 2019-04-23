Власти Шри-Ланки считают, что взрывы могут быть ответом на теракт в Новой Зеландии
- Reuters
Об этом сообщает Mirror со ссылкой на заявление министра обороны Рувана Вийевардене.
Как он заявил во время выступления в парламенте, предварительное расследование показывает, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на теракт в новозеландском Крайстчерче.
Серия взрывов произошла в храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки 21 апреля, в католическую Пасху.
15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек.