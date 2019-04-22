Новый взрыв, режим ЧП и день траура: что происходит на Шри-Ланке после серии терактов

На следующий день после серии терактов, унёсших сотни жизней, на Шри-Ланке произошёл ещё один взрыв. На одной из городских улиц сдетонировал заминированный фургон. Позднее в полиции сообщили, что подрыв был осуществлён сапёрами, чтобы обезвредить бомбу. Правоохранители также нашли почти 90 детонаторов на одной из автобусных станций города Коломбо. В связи с терактами власти Шри-Ланки намерены ввести в стране режим ЧП со вторника, который также объявлен днём траура. Кроме того, в ночь с 22 на 23 апреля на острове будет действовать комендантский час.

Новый взрыв прогремел в понедельник в Коломбо, крупнейшем городе Шри-Ланки. По информации агентства Reuters, взрывное устройство сработало в фургоне, припаркованном неподалёку от церкви. Сообщается, что бомба сдетонировала в тот момент, кода сапёры пытались её обезвредить.

Позднее канал News 1st со ссылкой на местную полицию сообщил, что взрыв был контролируемым и входил в комплекс мероприятий по обезвреживанию. По информации издания, взрывчатку обнаружили в ходе досмотра подозрительного автомобиля.

The moment STF officers executed the controlled detonation of the bomb in Kotahena#lka#SriLankapic.twitter.com/lCuEEkyxSP — News 1st (@NewsfirstSL) 22 апреля 2019 г.

Ранее издание Ada Derana сообщило со ссылкой на представителей полиции, что на автобусной станции в одном из районов Коломбо найдены 87 детонаторов для взрывных устройств. Кроме того, ещё раньше военнослужащие нашли и обезвредили бомбу рядом с международным аэропортом Бандаранаике.

Почти 300 погибших в восьми взрывах

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Первые шесть произошли в трёх католических церквях и отелях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Седьмой прогремел на западе острова, в Дехивале, а восьмой — в жилом комплексе в Дематагоде, пригороде Коломбо.

По последним данным, серия терактов стала причиной гибели 290 человек, более 500 получили ранения. Среди жертв есть граждане США, Великобритании, КНР, Японии, Австралии и Индии.

По информации газеты Metro, во взрывах на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена. Издание сообщает, что семья миллиардера отправилась на остров, чтобы отметить Пасху.

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Телеканал Al Arabiya позднее сообщил, что ответственность за теракты взяла на себя организация под названием «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» («Национальное единение»). Однако вещатель не привёл никаких сведений об этой организации.

Полиция Шри-Ланки задержала 24 человека в связи с серией взрывов, сообщил News 1st. По информации канала, девятерых из них поместили под стражу до 6 мая.

По данным местных властей, первые шесть терактов осуществили семь смертников. Двое из них устроили самоподрыв в пятизвёздочном отеле Shangri-La на побережье в Коломбо. Как уточняет Reuters со ссылкой на очевидцев, гости отеля пришли на завтрак в момент взрыва.

Правительство Шри-Ланки выразило мнение, что к атаке причастны силы за пределами острова. Об этом заявил представитель правительства Шри-Ланки Раджитха Сенаратне.

«Мы не верим, что эту атаку могла провести только группа людей из нашей страны. К взрывам причастна международная сеть», — приводит слова Сенаратне агентство.

Чрезвычайные меры

Власти Шри-Ланки приняли решение ввести режим ЧП с полуночи 23 апреля. Об этом заявили местные СМИ со ссылкой на официальное сообщение правительства.

«Пресс-служба президента опубликовала заявление, в котором говорится, что законы, касающиеся предотвращения терроризма, будут обнародованы в соответствии с чрезвычайным законодательством с полуночи», — передаёт телеканал News 1st.

По информации вещателя, соответствующее решение было принято для того, чтобы наделить полицию и вооружённые силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности.

В ночь с 22 на 23 апреля на острове также будет действовать комендантский час. Особый режим вступает в силу в 20:00 и продлится до 04:00 по местному времени (18:00 — 02:00 мск).

Кроме того, 23 апреля на Шри-Ланке объявлено днём траура.

«Бесчеловечные акты, которые никогда не заслужат оправдания»

О событиях на Шри-Ланке высказались представители религиозных конфессий, в частности Папа Римский.

Как сообщает РИА Новости, понтифик в ходе обращения к верующим в пасхальный понедельник затронул тему терактов на острове. Он выразил «духовную и братскую близость» народу Шри-Ланки.

«Прошу всех без колебаний предоставлять всю необходимую помощь этой дорогой стране. Кроме того, выражаю надежду, что все осудят эти террористические акты, бесчеловечные акты, которые никогда не заслужат оправдания», — сказал Франциск.

В свою очередь, патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене.

«Террористы избрали объектами своих атак не только жилые и общественные здания, но и христианские храмы, в которых множество верующих собрались для участия в праздновании Пасхи. Прошу передать слова искренних соболезнований родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — говорится в сообщении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл выразил надежду, что «государственная власть и правоохранительные органы Шри-Ланки сделают всё возможное, чтобы не только исполнители, но и организаторы этих кровавых преступлений не ушли от ответственности за совершённые злодеяния».