«Только животные могли совершить такое»: число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290

Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290, среди них по меньшей мере 35 иностранцев. Ранения получили около 500 человек. В воскресенье в стране произошло восемь взрывов, шесть из них — практически одновременно в трёх пятизвёздочных отелях и трёх католических храмах, где проходили пасхальные службы. Что известно о расследовании обстоятельств трагедии — в материале RT.

В результате серии терактов на Шри-Ланке, по последним данным, погибли 290 человек, более 500 получили ранения. Эту информацию приводит AP со ссылкой на заявление полиции, опубликованное в ночь на 22 апреля.

В воскресенье в стране произошла серия взрывов, причём шесть из них — почти одновременно в трёх пятизвёздочных гостиницах, в церкви в Коломбо и в двух храмах в пригороде столицы Негомбо во время празднования католической Пасхи. В этот же день произошли ещё два взрыва, один из них привёл к жертвам среди посетителей зоопарка в районе Дехивала. Во время восьмого взрыва погибли трое полицейских, сообщил телеканал NDTV. Также известно, что правоохранительные органы обнаружили и обезвредили взрывное устройство рядом с международным аэропортом Бандаранаике.

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Жертвами террористических атак стали по меньшей мере 35 граждан иностранных государств. Как сообщает новостной портал News 1st со ссылкой на представителя Национальной больницы в Коломбо, среди погибших — граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш. Также отмечалось, что среди жертв могут быть граждане Португалии и Турции, опознание тел продолжается. По информации телеканала Sky News, взрывы унесли жизни пятерых подданных Великобритании.

AFP

По предварительной версии следствия, организаторами и исполнителями терактов могли быть радикальные исламистские группировки. Предположительно, атаки совершили смертники, однако местная полиция пока подтвердила эту информацию только в отношении одного взрыва.

Правоохранительным органам удалось задержать 13 человек, подозреваемых в причастности к нападениям.

Власти Шри-Ланки объявили комендантский час, на два дня продлены школьные каникулы, усилены меры безопасности в аэропорту острова.

Тем временем архиепископ Коломбо кардинал Малкольм Ранджит призвал руководство страны привлечь к ответственности лиц, причастных к терактам.

«Я бы хотел попросить правительство начать беспристрастное и эффективное расследование и выяснить, кто стоит за этой атакой, а также наказать их безжалостно, поскольку только животные могли совершить такое», — приводит его слова портал Ada Derana.

По информации агентства Reuters, глава кабинета министров страны Ранил Викрамасингхе созвал экстренное заседание совета безопасности.

«Мы уже сталкивались с этим раньше»

Комментируя обстоятельства трагедии, посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека заявил, что целью атаки были не столько туристы, сколько христианская община, празднующая Пасху. В противном случае атаке подверглись бы в первую очередь пляжи, считает дипломат.

«Это террористический акт. Мы уже сталкивались с этим раньше. Но мы думали, что это в прошлом, после того как покончили с терроризмом ровно десять лет назад, в мае, но он возвращается, это терроризм, и мы снова с ним сталкиваемся», — приводит РИА Новости слова Джаятиллеки.

Архивное фото. Боевики организации «Тигры освобождения Тамил-Илама»

Reuters

Как сообщает AFP, местным силовикам могло быть известно, что террористы планируют теракты в церквях.

«В бумаге, которая якобы поступила в органы полиции, говорится о том, что планируется атака на несколько христианских храмов, — пояснил военный эксперт Борис Рожин. — Возможно, спецслужбы не приняли информацию всерьёз или меры безопасности, которые были приняты, оказались недостаточными».

Власти ещё не озвучили официальную версию произошедшего, однако, по информации СМИ, ко взрывам могут быть причастны радикальные исламисты. В частности, в западных СМИ сравнивают теракты с теми, которые в прошлом были совершены на Шри-Ланке, — к ним была причастна группировка «Тигры освобождения Тамил-Илама». Эта организация признана террористической в Индии, США, Великобритании, ЕС, Канаде и Австралии.

Движение «Тигры освобождения Тамил-Илама» зародилось в конце 1970-х годов, его целью была объявлена борьба этнических тамилов, населявших северные районы страны (на тот момент они составляли 22% населения), с сингалами, представляющими большинство — порядка 70% населения. В 1983 году «Тигры освобождения Тамил-Илама» начали вооружённый конфликт с силами правительства. На этническую рознь наложилась и межконфессиональная, поскольку большинство сингалов исповедуют буддизм, а тамилы — индуизм и ислам. Война между правительственными силами и «тиграми» продолжалась около 30 лет — до 2009 года.

«Тигры» активно прибегали к террористическим методам ведения борьбы. Правительство и сепаратисты заключили перемирие лишь в начале 2000-х годов. Тем не менее «тигры» продолжали наращивать силы. В 2008 году власти объявили о прекращении перемирия и начали наступление, которое завершилось разгромом группировки в следующем году.

По версии некоторых индийских СМИ, к террористическим атакам могут быть причастны боевики ИГ*, которые после разгрома на Ближнем Востоке бежали в страны Юго-Восточной и Южной Азии.

Впрочем, до объявления официальных результатов расследования говорить о конкретных исполнителях и организаторах терактов рано, подчёркивают аналитики.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.