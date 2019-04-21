При взрывах в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли более 129 человек
- AFP
- © Ishara S. Kodikara
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21 апреля 2019
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал атаку на церкви и отели Шри-Ланки «варварской» и сравнил эти события с нападением в Новой Зеландии.
«Не имеет никакого значения, каков был мотив. Это гнусное нападение аналогично тому, что случилось в Крайстчерче, оно совершено трусливо, варварски и безжалостно», — написал он в Twitter.
No matter what the motive is, the heinous terror attack in Sri Lanka is the same as the one in #Christchurch: cowardly, barbaric and cruel. Terror has no religion, no nation, no geography. Condolences to the people of Sri Lanka.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 21 апреля 2019 г.
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«Синьхуа» сообщает, что как минимум четыре гражданина Китая ранены в результате серии взрывов на Шри-Ланке. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, их состояние оценивается как стабильное.
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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе назвал серию взрывов на острове «трусливой атакой».
«Я решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ сегодня. Я призываю всех жителей Шри-Ланки в это трагическое время оставаться едиными и сильными», — написал он в Twitter.
I strongly condemn the cowardly attacks on our people today. I call upon all Sri Lankans during this tragic time to remain united and strong. Please avoid propagating unverified reports and speculation. The government is taking immediate steps to contain this situation.— Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) 21 апреля 2019 г.
Политик призвал граждан воздержаться от распространения неподтверждённой информации и заверил, что правительство принимает безотлагательные меры, чтобы взять ситуацию под контроль.
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Авиакомпания SriLankan Airlines сообщила, что в аэропорту столицы Шри-Ланки Коломбо усилены меры безопасности. В этой связи авиаперевозчик попросил пассажиров приезжать в аэропорт за четыре часа до вылета.
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Среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке нет российских граждан, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Агентство AFP сообщает со ссылкой на медиков, что в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли около 130 человек.
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Местные СМИ со ссылкой на Министерство образования Шри-Ланки сообщают, что школы острова будут закрыты 22 и 23 апреля.
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По предварительной информации российского посольства, граждан РФ нет среди погибших и пострадавших в результате взрывов.
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По последним данным местного телеканала News 1st, число погибших в результате серии взрывов достигло 160. Пока эта информация официально не подтверждается.
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Ещё три взрыва произошли во время празднования Пасхи в трёх церквях в пригороде Коломбо Котахене, в городе Негомбо и в городе Баттикалоа.