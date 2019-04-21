При взрывах в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли более 129 человек

На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов в католических церквях и пятизвёздочных отелях. Местные СМИ сообщают, что погибли не менее 129 человек, ещё около 300 получили ранения. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

AFP

© Ishara S. Kodikara