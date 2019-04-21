При взрывах в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли более 129 человек

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Сергей Гусаров
На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов в католических церквях и пятизвёздочных отелях. Местные СМИ сообщают, что погибли не менее 129 человек, ещё около 300 получили ранения. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
При взрывах в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли более 129 человек
  • AFP
  • © Ishara S. Kodikara
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  • 21 апреля 2019

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал атаку на церкви и отели Шри-Ланки «варварской» и сравнил эти события с нападением в Новой Зеландии.

    «Не имеет никакого значения, каков был мотив. Это гнусное нападение аналогично тому, что случилось в Крайстчерче, оно совершено трусливо, варварски и безжалостно», — написал он в Twitter.

  • «Синьхуа» сообщает, что как минимум четыре гражданина Китая ранены в результате серии взрывов на Шри-Ланке. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, их состояние оценивается как стабильное.

  • Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе назвал серию взрывов на острове «трусливой атакой».

    «Я решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ сегодня. Я призываю всех жителей Шри-Ланки в это трагическое время оставаться едиными и сильными», — написал он в Twitter.

    Политик призвал граждан воздержаться от распространения неподтверждённой информации и заверил, что правительство принимает безотлагательные меры, чтобы взять ситуацию под контроль.

  • Авиакомпания SriLankan Airlines сообщила, что в аэропорту столицы Шри-Ланки Коломбо усилены меры безопасности. В этой связи авиаперевозчик попросил пассажиров приезжать в аэропорт за четыре часа до вылета.

  • Среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке нет российских граждан, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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  • Агентство AFP сообщает со ссылкой на медиков, что в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли около 130 человек.

  • Местные СМИ со ссылкой на Министерство образования Шри-Ланки сообщают, что школы острова будут закрыты 22 и 23 апреля.

  • По предварительной информации российского посольства, граждан РФ нет среди погибших и пострадавших в результате взрывов.

  • По последним данным местного телеканала News 1st, число погибших в результате серии взрывов достигло 160. Пока эта информация официально не подтверждается.

  • Ещё три взрыва произошли во время празднования Пасхи в трёх церквях в пригороде Коломбо Котахене, в городе Негомбо и в городе Баттикалоа.

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